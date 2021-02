Mondiali di Sci 2021: tra sport e mobilità consapevole (Di martedì 2 febbraio 2021) Il conto alla rovescia è iniziato. A Cortina, tutto è pronto per ospitare i protagonisti dei Campionati Mondiali di Sci Alpino dal 7 al 21 febbraio e, mentre la neve imbianca le piste, in città la mobilità strizza l’occhio alla sostenibilità e al rispetto del territorio. Leggi su vanityfair (Di martedì 2 febbraio 2021) Il conto alla rovescia è iniziato. A Cortina, tutto è pronto per ospitare i protagonisti dei Campionati Mondiali di Sci Alpino dal 7 al 21 febbraio e, mentre la neve imbianca le piste, in città la mobilità strizza l’occhio alla sostenibilità e al rispetto del territorio.

