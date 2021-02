Milan, primo allenamento in gruppo per Calhanoglu: il report (Di martedì 2 febbraio 2021) Milanello, riprendono gli allenamenti dei rossoneri che oggi pomeriggio hanno cominciato la marcia di avvicinamento a Milan-Crotone A Milanello allenamento pomeridiano per i rossoneri al quale hanno assistito anche Paolo Maldini e Frederic Massara. primo allenamento post-covid per Hakan Calhanoglu. Inizio in palestra per l’attivazione muscolare, prima di uscire sul campo centrale dove il gruppo ha proseguito la fase di riscaldamento con alcuni esercizi eseguiti con l’ausilio degli ostacoli bassi. A seguire, squadra divisa in due gruppi per una serie di esercitazioni sul possesso palla. L’allenamento è poi proseguito con la consueta partitella su campo ridotto. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 2 febbraio 2021)ello, riprendono gli allenamenti dei rossoneri che oggi pomeriggio hanno cominciato la marcia di avvicinamento a-Crotone Aellopomeridiano per i rossoneri al quale hanno assistito anche Paolo Maldini e Frederic Massara.post-covid per Hakan. Inizio in palestra per l’attivazione muscolare, prima di uscire sul campo centrale dove ilha proseguito la fase di riscaldamento con alcuni esercizi eseguiti con l’ausilio degli ostacoli bassi. A seguire, squadra divisa in due gruppi per una serie di esercitazioni sul possesso palla. L’è poi proseguito con la consueta partitella su campo ridotto. Leggi su Calcionews24.com

