Mick Schumacher: "Mio padre? È il mio eroe" (Di martedì 2 febbraio 2021) Il pilota che presto farà il suo debutto in Formula 1 ha parlato dell'ex campione Mick Schumacher è pronto a fare il suo debutto nel circuito che conta, quello della Formula 1 dove gareggerà da quest'anno con la Haas. In un botta e risposta sul sito della F1, il giovane pilota (classe 99?) ha parlato della sua precoce carriera ma soprattutto anche del padre ex campione del Mondo per 7 volte con la Ferrari. Amo semplicemente la competizione, amo le corse e la lotta ravvicinata. Se ottieni quel giro perfetto in qualifica e vinci la gara, quella sensazione è indescrivibile. Ti riempie di gioia anche quando fai tutti e tre i settori in viola – dice Mick e poi – Non si passa molto tempo con la famiglia. Ma come pilota, mi piace il mio sport ed è più facile sacrificarmi, perché faccio quello che mi piace". Su papà Michael ...

