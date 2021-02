Meghan Markle sconcerta Buckingham Palace

(Di martedì 2 febbraio 2021) . Un mese dopo la nascita del piccolo Archie, il nome della mamma è stato modificato sul documento: tutta la verità Fonte foto: Getty ImagesNelle ultime ora in Gran Bretagna è scoppiato un vero e proprio caso intorno al certificato di nascita del piccolo Archie, primogenito die il principe Harry. Secondo alcuni tabloid britannici, l’attrice avrebbe cambiato il proprio nome da “Rachel” a “Duchessa di Sussex”, facendo intendere che fossero stati i funzionari dia costringerla a cambiare. Da Palazzo, naturalmente, c’è dello sconcerto. In effetti, in seguito al matrimonio avvenuto nel 2018,ha cambiato ufficialmente il suo nome in “, duchessa del Sussex”. E pare anche che questo ...

dice A, Buckingham Palace risponde B: le versioni in merito al "mistero" del certificato di nascita del piccolo Archie non coincidono e questo episodio potrebbe minare ulteriormente i ...Il Principe Harry vince la causa contro i tabloid inglesi. E dona i proventi agli Invictus Games. Harry ha vinto. La causa intentata contro il Mail on Sunday e il MailOnline è arrivata al capolinea e ...Meghan Markle, infatti, per mezzo di un portavoce, ha fatto sapere che non è stata una scelta. Il giallo del certificato di Archie. Quando baby Sussex è venuto alla luce, il 6 maggio 2019, il certific ...