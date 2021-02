Mattarella convoca Mario Draghi al Quirinale

(Di mercoledì 3 febbraio 2021)per affrontare una drammatica crisi di governo. Il presidente della Repubblica hato l’ex presidente della Bce per domani alle 12 aldopo aver richiamato tutte le forze politiche alla responsabilità, chiedendo di sostenere un governo di unità nazionale. L’alternativa sarebbero solo elezioni anticipate, lasciando tuttavia il Paese per un lungo periodo nell’incertezza, ha detto il capo dello Stato. Il presidente della Repubblica dopo aver registrato il fallimento del mandato esplorativo del presidente della Camera Roberto Fico ha osservato che a questo punto esistono due vie: quella di un incarico o del voto. Ma ha anche osservato che la crisi sanitaria ed economica “richiede un governo nella pienezza delle sue funzioni e non un governo con l’attività ridotta al minimo“.. “Dallo ...

Contrariato ? E quindi entra in gioco proprio. Notevolmente contrariato, il Presidente delle Repubblica ha spiegato che andare alle urne in questo momento è molto pericoloso: 'Con elezioni ...... ha spiegato. 'Dalle consultazioni era emersa come unica possibilità di governo a base politica' un esecutivo che poggiasse sulla 'maggioranza che sosteneva il governo precedente. La ...Governo: Mattarella convoca Draghi. Mattarella ha richiesto, a tutte le forze politiche in campo, senza alcuna distinzione, di valutare se esistono le condizioni, per creare un governo di alta figura ...Un appello a tutte le forze politiche per formare un governo di alto profilo: è la richiesta avanzata da Sergio Mattarella, al termine di una lunga e complicata giornata politica che ha visto il falli ...