Maradona | parla la cuoca | “Era stanco di tutti Circondato da persone che mentivano”

(Di martedì 2 febbraio 2021) Continuano ad esserci grandissime ombre e tanti retroscena sulla morte di Diego Armando, avvenuta lo scorso 25 novembre. Are adesso è Romina Milagros Rodriguez, ladel Diez che ai microfoni di America Tv, nel programma Los Escandalones, ha detto la sua sugli ultimi giorni del Pibe de Oro.lacaption id="attachment 1056171" align="alignnone" width="690", getty images/caption"Per me, si era stancato di tutto. Se vogliamo dire le cose come stanno, faceva dei miracoli. Ma era", ha spiegato la donna che era tra leche trascorreva parecchio tempo accanto ae alle altreche lo circondavano. "Voleva stare da solo, riposare e ...

Gli audio di cui sisi riferiscono infatti agli ultimi minuti di vita di. In particolare ne spicca uno in cui Luque dice: 'Pare che abbia avuto un arresto cardiorespiratorio e che stia ...Esonero dimissioni Gattuso? La situazione Gattuso De Laurentiis De Luca allo stadioDi ... Di esonero però non se nee alle dimissioni il tecnico calabrese non pensa affatto, convinto ...Il portale argentino “Infobae” ha diffuso degli audio Whatsapp scambiati tra il dottor Leopoldo Luque, medico personale dell’ex Pibe de Oro, e altre persone, tra cui Augustina Cosachov, la psichiatra ...Il medico non è solo volgare con Diego morente, ma aveva avuto parole pesanti anche per la figlia Jana. Gli ultimi giorni del Pibe in un quadro sciatto e assurdo. Probabile il processo per il neurochi ...