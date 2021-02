Lombardia, Bertolaso consulente: «Entro giugno vaccini a tutta la Regione. Lo faccio gratis» (Di martedì 2 febbraio 2021) Torna Guido Bertolaso: «Il traguardo di vaccinare tutta la Regione Lombardia prima di giugno è assolutamente possibile», ha detto il nuovo consulente della Lombardia per la... Leggi su ilmattino (Di martedì 2 febbraio 2021) Torna Guido: «Il traguardo di vaccinarelaprima diè assolutamente possibile», ha detto il nuovodellaper la...

matteosalvinimi : Ottima scelta, buon lavoro al dottor #Bertolaso, mi conforta che ci sia lui al piano vaccini della Lombardia, che h… - MediasetTgcom24 : Vaccini, Bertolaso coordinatore della Lombardia per la fase 2 #coronavirus - Corriere : Bertolaso: «In Lombardia tutti vaccinati entro giugno, per questo ruolo non prenderò un euro» - Sergiof42272531 : RT @matteosalvinimi: Ottima scelta, buon lavoro al dottor #Bertolaso, mi conforta che ci sia lui al piano vaccini della Lombardia, che ha a… - YuriMantegazza : @mariogiordano5 Daniele hai sentito le dichiarazioni di Bertolaso alla conferenza stampa di oggi in regione Lombard… -