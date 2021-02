LIVE Italia-Francia ATP Cup | Fognini-Paire 6-1 | 1-0 in DIRETTA | l’azzurro domina il primo set

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-40 Doppio fallo15-30 In rete il dritto di15-15 Scambio lunghissimo chiuso con la smorzata di dritto di0-15 Doppio fallo2-0 Doppio fallo die arriva il break per30-40 Fantastico lungolinea di rovescio di30-30 Esce la risposta di rovescio di15-30 Doppio fallo15-15 L’errore di15-0 Lo schiaffo di dritto diche torna a fare un punto 1-0 In rete la risposta di dritto di40-0 Esce la risposta di30-0 In rete il rovescio di15-0 Esce la risposta di6-1 ...

juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte! È iniziata #InterJuve! Forza, ragazzi, con ????????????????????????????! ?? ???? LIVE MATCH ??… - SkySport : Inter-Juventus 1-2 all'intervallo Segui qui il secondo tempo LIVE - fanpage : Dal M5s c'è stata una inattesa apertura, ma da Italia Viva è arrivato un secco No. - Emergenza24 : [03.02-00:00] #Italia aggiornamenti in tempo reale su #VIABILITA' #TRAFFICO su STRADE e AUTOSTRADE - SilviaPrato1 : RT @juventusfc: KICK-OFF |??| Si parte! È iniziata #InterJuve! Forza, ragazzi, con ????????????????????????????! ?? ???? LIVE MATCH ?? -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Italia

OA Sport

Tutto pronto a San Siro, tra pochi istanti fischio d'inizio di Inter - Juve C'è il derby d'. Valido per la semifinale d'andata di Coppa. Stasera scendono in campo e a San Siro, rivincita ...Questa sera, però, Inter e Juventus si affronteranno nel bel mezzo di un altro scenario, quello della Coppa, nella gara di andata valida per le semifinali del torneo. A distanza di due ...Cominciano le semifinali di Coppa Italia. Alle 20.45 luci accese allo Stadio Meazza di Milan, per le semifinali di Coppa Italia si affrontano Inter e Juventus. Serieanews.com vi offre la cronaca in di ...Tutto il girone di ritorno della Serie BKT sarà visibile all’estero sulla piattaforma di live streaming internazionale LIVENow ...