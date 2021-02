Litigano pure sul verbalino: la riunione delle beffe con pagliacciata finale (Di martedì 2 febbraio 2021) Litigano pure sul verbale. La riunione è saltata, baruffe e risse al tavolo delle trattative. Saltato ogni tipo di accordo, spunta pure la pagliacciata finale: “Non ci sarà un verbale. Si è deciso di non farlo”. Così fonti di maggioranza all’Adnkronos riferiscono rispetto al documento a fine tavolo del programma. Che si dovrebbe scrivere come in ogni riunione decorosa. Tavolo saltato: verbalino si, ma meglio di no Non c’è intesa neanche sul documento che dovrebbe chiudere il tavolo sul programma dopo due giorni di lavori a Montecitorio. Italia viva, che aveva chiesto un documento con cronoprogramma, avrebbe poi detto sì alla scelta di redigere un verbale di fine riunione. Ma, alla lettura del testo, sorpresa: avrebbe ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 2 febbraio 2021)sul verbale. Laè saltata, baruffe e risse al tavolotrattative. Saltato ogni tipo di accordo, spuntala: “Non ci sarà un verbale. Si è deciso di non farlo”. Così fonti di maggioranza all’Adnkronos riferiscono rispetto al documento a fine tavolo del programma. Che si dovrebbe scrivere come in ognidecorosa. Tavolo saltato:si, ma meglio di no Non c’è intesa neanche sul documento che dovrebbe chiudere il tavolo sul programma dopo due giorni di lavori a Montecitorio. Italia viva, che aveva chiesto un documento con cronoprogramma, avrebbe poi detto sì alla scelta di redigere un verbale di fine. Ma, alla lettura del testo, sorpresa: avrebbe ...

Ultime Notizie dalla rete : Litigano pure Guerra spaziale Musk - Bezos. "Inutili i satelliti di Amazon"

'Guerre stellari' tra i due uomini più ricchi del mondo. Elon Musk e Jeff Bezos non si sfidano soltanto per la palma di Paperone del globo, ma litigano pure su chi deve essere il re dello spazio. La battaglia tra il fondatore di Tesla (e SpaceX) e il patron di Amazon riguarda i rispettivi progetti sui satelliti internet. Musk ha chiesto alle ...

Un witz per il Giorno della Memoria

Yankele e Moishele litigano furiosamente e ad un certo punto Yankele al colmo dell'ira sfida ... Comincia pure solo? Spara!» Thanks to Cristiano Micucci .

Litigano pure sul verbalino: la riunione delle beffe con pagliacciata... Il Secolo d'Italia Lockdown, tutti in casa a litigare Aumentati i conflitti di vicinato E le attività dei mediatori gratuiti

E’ spesso difficile mantenere buoni rapporti tra vicini o condomini, anche scendere a compromessi. E così nascono i conflitti, che durante il lockdown si sono pure inaspriti. Lo hanno potuto constatar ...

'Guerre stellari' tra i due uomini più ricchi del mondo. Elon Musk e Jeff Bezos non si sfidano soltanto per la palma di Paperone del globo, ma litigano pure su chi deve essere il re dello spazio. La battaglia tra il fondatore di Tesla (e SpaceX) e il patron di Amazon riguarda i rispettivi progetti sui satelliti internet. Musk ha chiesto alle ... Yankele e Moishele litigano furiosamente e ad un certo punto Yankele al colmo dell'ira sfida ... Comincia pure solo? Spara!» Thanks to Cristiano Micucci . E' spesso difficile mantenere buoni rapporti tra vicini o condomini, anche scendere a compromessi. E così nascono i conflitti, che durante il lockdown si sono pure inaspriti. Lo hanno potuto constatar ...