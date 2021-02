L’Isola dei Famosi | svelati i nomi dei primi concorrenti

Leggi su corrierenazionale

(Di martedì 2 febbraio 2021) Tornadei: tra idel programma condotto da Ilary Blasi, secondo irumors anche Gilles Rocca e l’ex calciatore Paul Gascoignedeisi prepara al debutto in prima serata su Canale 5, per questa edizione con un doppio appuntamento in onda il lunedì e il giovedì in prima serata. Alla conduzione del programma è confermata Ilary Blasi. Elenoire Casalegno, invece, secondo… L'articolo Corriere Nazionale.