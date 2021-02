Lascia tutta la sua eredità al Rochdale, e gli altri tifosi gli fanno una statua (Di martedì 2 febbraio 2021) David Clough è morto a 78 anni, alla fine del 2020. E ha Lasciato tutta la sua eredità, all’incirca 250.000 sterline al Rochdale, piccolo club che milita nella League One in Inghilterra, di cui era supertifoso da sempre. Un gesto di tifo romantico, che gli altri tifosi hanno raccolto alla stessa maniera: gli vogliono fare, letteralmente, una statua. Il Times racconta questa storia molto inglese di calcio d’altri tempi. Il lascito di David Clough, verrà utilizzato per acquistare, tra le altre cose, un nuovo tabellone elettronico per il piccolo stadio del Rochdale. Il suo gesto ha commosso tutti, tanto che è partita una raccolta fondi per erigere una sua statua in bronzo fuori all’impianto. Un’iniziativa, dicono, ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 2 febbraio 2021) David Clough è morto a 78 anni, alla fine del 2020. E hatola sua, all’incirca 250.000 sterline al, piccolo club che milita nella League One in Inghilterra, di cui era supertifoso da sempre. Un gesto di tifo romantico, che glihanno raccolto alla stessa maniera: gli vogliono fare, letteralmente, una. Il Times racconta questa storia molto inglese di calcio d’tempi. Il lascito di David Clough, verrà utilizzato per acquistare, tra le altre cose, un nuovo tabellone elettronico per il piccolo stadio del. Il suo gesto ha commosso tutti, tanto che è partita una raccolta fondi per erigere una suain bronzo fuori all’impianto. Un’iniziativa, dicono, ...

