La Mediaset dice addio ad Amici di Maria De Filippi. Dove vederlo? (Di martedì 2 febbraio 2021) Secondo un'indiscrezione di Davide Maggio, Amici di Maria De Filippi sarebbe pronto a cambiare piattaforma. Ecco Dove vederlo. Amici di Maria De Filippi lascia la Mediaset? Sembra che l'emittente televisiva abbia deciso di spostare il daytime del programma su un'altra piattaforma. La notizia arriva dal blog di Davide Maggio, CEO della Mediaset.

