La crisi di governo ha svelato la verità: Conte non ha un programma (Di martedì 2 febbraio 2021) Mentre il solito sistema Casalino riempie di veline e false notizie (come ad esempio la ricerca di poltrone da parte di Renzi o Boschi) le redazioni dei giornali e telegiornali, la crisi di governo va avanti. Mentre il premier Giuseppe Conte, costretto a dimettersi perché senza una vera maggioranza, continua a celebrare se stesso, il Paese pian piano sta scoprendo la verità: il vuoto cosmico. Sì, il vuoto di un premier, a mio parere, senza alcuna idea e sorretto da due partiti, 5Stelle e Pd, orfani di loro stessi. In questi ultimi giorni si sta assistendo plasticamente a quello che in molti facevano finta di non vedere, ossia, un premier che governava senza un programma da realizzare. Un premier che non affrontava mai realmente i problemi del Paese ma li nascondeva utilizzando il suo regista Rocco. E ...

