Inter-Juventus 1-2: Ronaldo non perdona, vittoria "allegriana" (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La Juventus vince il primo round della semifinale di Coppa Italia. Inter bene a metà: senza Lukaku poca ferocia. Ronaldo il "cinico" sfrutta gli errori Va alla Juventus il primo match della semifinale di Coppa Italia, bianconeri belli nel primo tempo e organizzati nella ripresa. L'Inter non sfrutta le occasioni create, poco aggressivi sotto porta i nerazzurri. La partita Fischio di inizio e subito alti ritmi da entrambi i lati. La Juventus gestisce il possesso, i nerazzurri si coprono bene e concedono poco. Al 9? l'Inter passa in vantaggio con Lautaro Martinez: Sanchez lanciato in contropiede beffa Demiral e serve Barella, il centrocampista sfonda sulla fascia e trova in area il Toro bravo ad anticipare De Ligt e battere Buffon, poco reattivo. La Vecchia ...

