I vaccini diventino bene comune globale

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 2 febbraio 2021) La produzione e somministrazione deiè una corsa contro il tempo, un momento cruciale nella lotta contro il virus. Il fatto che l’Europa, come diverse altre aree del pianeta, stia soffrendo una carenza nelle forniture a causa di presunti limiti nella produzione di alcune delle aziende che hanno ricevuto il via libera dalle autorità sanitarie, è inaccettabile. Il fatto che BioNTech-Pfizer e AstraZeneca abbiano importanti ritardi nelle consegne e annuncino riduzioni delle dosi rispetto alle previsioni per il primo trimestre del 2021, può compromettere gravemente gli obiettivi dei piani vaccinali dell’Unione Europea e degli Stati membri, nonché l’intera efficacia della strategia europea deie una rapida uscita dall’emergenza sanitaria, anche in termini di ripresa economica. Per risolvere queste carenze bisogna avere il coraggio di fare ...