Governo | fallisce esplorazione Fico | fonti ' è finita' | ' Renzi ha chiuso a Conte ter'

Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "E' finita", "Renzi ha chiuso al Conte ter". Lo dicono qualificate fonti di governo all'Adnkronos, mentre si attende che il presidente della Camera Roberto Fico salga al Colle per riferire al Capo dello Stato l'esito delle consultazioni.

Due giorni di confronto diretto tra le forze della maggioranza uscente sotto l'esplorazione del Presidente della Camera, Roberto Fico non sono bastati a sbloccare la crisi di, anzi l'hanno ...La posizione di Forza Italia è per far nascere undei migliori che rappresenti l'unità del Paese. Questa è la nostra posizione, poi vedremo che proposta farà il Capo dello Stato se...Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "E' finita", "Renzi ha chiuso al Conte ter". Lo dicono qualificate fonti di governo all'Adnkronos, mentre si attende che il presidente della Camera Roberto Fico salga al Col ...Il presidente della Camera è costretto a registrare l'imminente divorzio tra renziani e grillini. Le consultazioni finiscono tra gli insulti ...