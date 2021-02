Gianluca Vacchi, gli auguri a Sharon Fonseca: «Ti amo più di ieri e meno di domani» (Di martedì 2 febbraio 2021) Un augurio di buon compleanno, diventato pretesto per una riflessione più profonda. Gianluca Vacchi, che domenica ha festeggiato i primi ventisei anni della fidanzata, Sharon Fonseca, ha voluto soffermarsi sul giorno in cui due vite all’apparenza distanti sono collimate l’una sull’altra. «Tre e dieci giorni fa, ci incontravamo per la prima volta. Allora, non ero consapevole di quale benedizione Dio avesse posto sulla mia strada. Oggi, abbiamo Blu Jerusalema», la piccola nata nell’ottobre scorso, «E nella nostra famiglia l’amore cresce ogni giorno. Ti amo mia Regina, più di ieri e meno di domani», ha scritto online Vacchi, pubblicando un’immagine di sé, abbracciato alla fidanzata tra palloncini rosa. Leggi su vanityfair (Di martedì 2 febbraio 2021) Un augurio di buon compleanno, diventato pretesto per una riflessione più profonda. Gianluca Vacchi, che domenica ha festeggiato i primi ventisei anni della fidanzata, Sharon Fonseca, ha voluto soffermarsi sul giorno in cui due vite all’apparenza distanti sono collimate l’una sull’altra. «Tre e dieci giorni fa, ci incontravamo per la prima volta. Allora, non ero consapevole di quale benedizione Dio avesse posto sulla mia strada. Oggi, abbiamo Blu Jerusalema», la piccola nata nell’ottobre scorso, «E nella nostra famiglia l’amore cresce ogni giorno. Ti amo mia Regina, più di ieri e meno di domani», ha scritto online Vacchi, pubblicando un’immagine di sé, abbracciato alla fidanzata tra palloncini rosa.

