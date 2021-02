GF Vip, sorpresa televoto: pubblico spiazzato, chi è stato eliminato (Di martedì 2 febbraio 2021) Nuova emozionante ed intensa puntata del GF VIP: sorpresa televoto con il publico spiazzato, ecco chi è stato eliminato dalla casa Alfonso Signorini (fonte foto: Mediaset Play)Puntata straordinaria dalle fortissime emozioni, quella del GF VIP, l’amato e popolare reality condotto con grande successo da Alfonso Signorini, in compagnia degli opinionisti Pupo e Antonella Elia: colpi di scena, sorprese e momenti dalla grande intensità sino alla fine, al momento del televoto e del concorrente eliminato. Continua ad allietare le serate al folto e nutrito pubblico sintonizzato su Canale 5, il Grande Fratello Vip, protagonista assoluto delle serate dei telespettatori con puntate dal grande pathos dove non sono mancate e non manca quel mix di ... Leggi su chenews (Di martedì 2 febbraio 2021) Nuova emozionante ed intensa puntata del GF VIP:con il publico, ecco chi èdalla casa Alfonso Signorini (fonte foto: Mediaset Play)Puntata straordinaria dalle fortissime emozioni, quella del GF VIP, l’amato e popolare reality condotto con grande successo da Alfonso Signorini, in compagnia degli opinionisti Pupo e Antonella Elia: colpi di scena, sorprese e momenti dalla grande intensità sino alla fine, al momento dele del concorrente. Continua ad allietare le serate al folto e nutritosintonizzato su Canale 5, il Grande Fratello Vip, protagonista assoluto delle serate dei telespettatori con puntate dal grande pathos dove non sono mancate e non manca quel mix di ...

RealdamicoOF : ?? SORPRESA INASPETTATA ?? Qualcuno entra per Tommaso e cerca di convincerlo #Dayane #rosalinda #GFvip #Samantha… - zazoomblog : GF Vip 5 puntata 1-02-2021: il pubblico perdona la D’Eusanio proposta di matrimonio a sorpresa - #puntata #1-02-20… - Notiziedi_it : Sorpresa per Giulia Salemi al GF Vip 2021, la madre Fariba | Video Mediaset - infoitcultura : Sorpresa per Giulia Salemi al GF Vip 2021, la madre Fariba | Video Mediaset - zazoomblog : Nello Sorrentino fidanzato Carlotta Dell’Isola: sorpresa d’amore al GF Vip. “Mi vuoi sposare?” - #Nello… -