GF Vip, Andrea e Nicolò Zenga: emozioni e lacrime (Di martedì 2 febbraio 2021) Incontro commovente tra Nicolò e Andrea Zenga, al Grande Fratello Vip. Il primogenito del famoso portiere e di Roberta Termali, ha fatto una sorpresa al fratello minore concorrente del reality. Insieme hanno commentato l'incontro con il padre Walter, tra lacrime e risentimento. Tanta emozione al Grande Fratello Vip. Nel corso della puntata Nicolò Zenga è entrato nella casa più spiata d'Italia, per incontrare suo fratello Andrea, concorrente del Articolo completo: dal blog SoloDonna

