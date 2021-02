Frankie hi-nrg presenta la surreale commedia francese TUTTI PAZZI PER YVES Giovedì 4 febbraio (Di martedì 2 febbraio 2021) Da Giovedì 4 febbraio in prima visione la surreale commedia francese TUTTI PAZZI PER YVES: protagonista delfilmdiretto da Benoît Forgeard un frigorifero intelligente di nome YVES, appunto! Jerem è un giovane rapper in crisi creativa che si trasferisce in una casa di periferia per ritrovare l’ispirazione e scrivere dei nuovi pezzi. La sua vita cambierà quando si vedrà recapitato a casa un frigorifero di ultima generazione, dotato di un’intelligenza artificiale che impara a riconoscere le esigenze e i desideri del suo padrone. Ma oltre a fare la spesa e a regolarizzare la sua alimentazione, YVES farà molto di più per Jerem: gli regalerà fama e successo. Chissà se riescono a fare lo stesso gli elettrodomestici ... Leggi su udine20 (Di martedì 2 febbraio 2021) Dain prima visione laPER: protagonista delfilmdiretto da Benoît Forgeard un frigorifero intelligente di nome, appunto! Jerem è un giovane rapper in crisi creativa che si trasferisce in una casa di periferia per ritrovare l’ispirazione e scrivere dei nuovi pezzi. La sua vita cambierà quando si vedrà recapitato a casa un frigorifero di ultima generazione, dotato di un’intelligenza artificiale che impara a riconoscere le esigenze e i desideri del suo padrone. Ma oltre a fare la spesa e a regolarizzare la sua alimentazione,farà molto di più per Jerem: gli regalerà fama e successo. Chissà se riescono a fare lo stesso gli elettrodomestici ...

