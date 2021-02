Foggia, far west in strada e assalto a due portavalori (Di martedì 2 febbraio 2021) L’assalto è avvenuto in strada ai danni di due portavalori della ditta Cosmopol. L’agguanto con spari e macchina in fiamme. Sembra il Far west, ma si tratta invece della strada Statale Bradanica che da Candela raggiunge Foggia all’altezza dello svincolo per Castelluccio dei Sauri, dove alle 7 di questa mattina un commando di assaltatori ha tentato una rapina ad alcuni portavalori della ditta Cosmopol. Secondo le prime ricostruzioni i banditi avrebbero bloccato la strada con un mezzo poi incendiato, disarmato le guardie e successivamente tentato di rapinare i due portavalori per un totale di 30 mila euro di bottino. Successivamente i malviventi avrebbero preso la fuga a bordo di due jeep, sparando dei colpi in aria ... Leggi su chenews (Di martedì 2 febbraio 2021) L’è avvenuto inai danni di duedella ditta Cosmopol. L’agguanto con spari e macchina in fiamme. Sembra il Far, ma si tratta invece dellaStatale Bradanica che da Candela raggiungeall’altezza dello svincolo per Castelluccio dei Sauri, dove alle 7 di questa mattina un commando di assaltatori ha tentato una rapina ad alcunidella ditta Cosmopol. Secondo le prime ricostruzioni i banditi avrebbero bloccato lacon un mezzo poi incendiato, disarmato le guardie e successivamente tentato di rapinare i dueper un totale di 30 mila euro di bottino. Successivamente i malviventi avrebbero preso la fuga a bordo di due jeep, sparando dei colpi in aria ...

FoggiaCittaAper : Far west sulla strada statale 655 #Foggia-#Candela, assalto a due blindati portavalori - costa577 : VIDEO - Scene da far west all'altezza di Foggia: colpi d'arma da fuoco e mezzi incendiati nell'assalto fallito al b… - BiRaskolnikov : RT @ciapalchelghe: Leggo una moltitudine di persone che vuol far credere, o forse si è autoconvinta, che il blocco di 2 settimane dell'azio… - nadurnet : RT @ciapalchelghe: Leggo una moltitudine di persone che vuol far credere, o forse si è autoconvinta, che il blocco di 2 settimane dell'azio… - alex89755780 : RT @ciapalchelghe: Leggo una moltitudine di persone che vuol far credere, o forse si è autoconvinta, che il blocco di 2 settimane dell'azio… -