Elisabetta Gregoraci pienissima di essere messa in mezzo alla storia dei “Prelemi”

Leggi su biccy

(Di martedì 2 febbraio 2021)ha lasciato la casa del GF Vip da due mesi, ma continua aduna delle protagoniste di tutte le nuove puntate. Venerdì scorso Pierpaolo Pretelli ha scoperto in diretta diil secondo finalista e Alfonso Signorini non è riuscito a non ficcarci inanche EliGreg. “Devo dirti una cosa che penso e che ho notato da un po’. Come mai quando c’èi tuoi occhi hanno un brillio particolare? Io quel brillio non lo riconosco quando tu guardi Giulia. Ma la cena insieme la fate quindi? Basta con questi paletti, buttateli giù”. L’ex velino tornato nella casa ha rivelato tuttoSalemi Power, che giustamente non l’ha presa benissimo: “E io cosa dovrei dire adesso? Non parlo della cena, ma in generale. Pier ...