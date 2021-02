È morto Dustin Diamond, addio a Screech di Bayside School (Di martedì 2 febbraio 2021) I ragazzi cresciuti negli anni Novanta non prenderanno affatto bene la notizia della morte di Dustin Diamond, il buffo Screech Powers di Bayside School, che si è spento alla giovanissima età di 44 anni a causa di un cancro ai polmoni al quarto stadio. Solo pochi giorni fa era stata diffusa la notizia del ricovero in ospedale e della terribile diagnosi. Ora amici e colleghi lo piangono, a partire proprio da coloro che hanno condiviso con lui l’esperienza di Bayside School. Bayside School, reunion al Tonight Show di Il ricordo dei colleghi di Bayside ... Leggi su tvzap.kataweb (Di martedì 2 febbraio 2021) I ragazzi cresciuti negli anni Novanta non prenderanno affatto bene la notizia della morte di, il buffoPowers di, che si è spento alla giovanissima età di 44 anni a causa di un cancro ai polmoni al quarto stadio. Solo pochi giorni fa era stata diffusa la notizia del ricovero in ospedale e della terribile diagnosi. Ora amici e colleghi lo piangono, a partire proprio da coloro che hanno condiviso con lui l’esperienza di, reunion al Tonight Show di Il ricordo dei colleghi di...

Corriere : È morto Dustin Diamond, lo Screech delle serie tv di culto negli anni Novanta «Bayside School» - LaStampa : E’ morto l’attore Dustin Diamond, divenne famoso con il ruolo di Screech in “Bayside School” - RenatoPinna70 : RT @Corriere: È morto Dustin Diamond, lo Screech delle serie tv di culto negli anni Novanta «Bayside ... - AntonioAlibert1 : RT @wireditalia: L’interprete del buffo personaggio un po’ geek della serie teen degli anni ’90 è venuto a mancare in seguito alla scoperta… - gaytalia : È morto Dustin Diamond, l'attore che interpretava Screech in Bayside School -