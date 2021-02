Detrazioni spese scolastiche per i figli 2021, quanto spetta? (Di martedì 2 febbraio 2021) Quali sono le spese che è possibile portare in detrazione per la frequenza della scuola dell'infanzia? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 2 febbraio 2021) Quali sono leche è possibile portare in detrazione per la frequenza della scuola dell'infanzia? L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Detrazioni spese Professioni: SumUp, medici del futuro sempre più cashless, connessi e digitali

... ma che permettono di ottenere una serie di incentivi per il medico e di detrazioni per paziente, ... SumUp ha analizzato lo scenario corrente: "Con l'entrata in vigore della detraibilità delle spese ...

Coronavirus: consulenti lavoro, circolare su principali misure fiscali legge Bilancio

... alle principali novità per quanto riguarda la fiscalità immobiliare, con le proroghe delle detrazioni per le spese di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia e del superbonus, e ...

Roma, 2 feb. (Labitalia) - Numerose sono le conferme e le novità introdotte dalla legge 30 dicembre 2020, numero 178 e con la circolare 4 del 2021, 'Le principali misure fiscali della legge di Bilanci ...

Sismabonus, superbonus e bonus mobili, tutte le news!

Il Superbonus 110% è un provvedimento introdotto dal decreto Rilancio del 19 maggio 2020 per aiutare i cittadini a ristrutturare le proprie abitazioni.

