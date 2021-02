Dacia Maraini: "Capitol Hill come uno stupro? Il paragone di Ocasio-Cortez è legittimo" (Di martedì 2 febbraio 2021) “Dal punto di vista simbolico, lo stupro è un attentato alla sacralità della vita: è una violenza che colpisce il luogo da cui si origina la vita stessa ed esprime la volontà di annientarla addirittura lì dove nasce. Allo stesso modo, senza arrivare a dire che sono due cose identiche, l’assalto a Capitol Hill dei sostenitori di Trump è stata una violenza che ha colpito la sacralità della democrazia americana, i luoghi – a partire dal parlamento – in cui la democrazia si esprime, la fonte istituzionale della sovranità del popolo. Per questo l’accostamento che Alexandra Ocasio-Cortez ha stabilito tra le due cose è legittimo e comprensibile, almeno dal punto di vista simbolico”. Dacia Maraini è la scrittrice italiana più tradotta al mondo. È una ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 2 febbraio 2021) “Dal punto di vista simbolico, loè un attentato alla sacralità della vita: è una violenza che colpisce il luogo da cui si origina la vita stessa ed esprime la volontà di annientarla addirittura lì dove nasce. Allo stesso modo, senza arrivare a dire che sono due cose identiche, l’assalto adei sostenitori di Trump è stata una violenza che ha colpito la sacralità della democrazia americana, i luoghi – a partire dal parlamento – in cui la democrazia si esprime, la fonte istituzionale della sovranità del popolo. Per questo l’accostamento che Alexandraha stabilito tra le due cose èe comprensibile, almeno dal punto di vista simbolico”.è la scrittrice italiana più tradotta al mondo. È una ...

