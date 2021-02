Covid nel Sannio, l’aggiornamento Asl: tasso di positività sopra l’11% (Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 52 le nuove positività al Covid riscontrate nel Sannio nelle ultime 24 ore a fronte di 449 tamponi effettuati. Il tasso di positività, dunque, è pari all’11,58%. Sono 57, invece, i guariti mentre non c’è stato alcun decesso. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 52 le nuovealriscontrate nelnelle ultime 24 ore a fronte di 449 tamponi effettuati. Ildi, dunque, è pari all’11,58%. Sono 57, invece, i guariti mentre non c’è stato alcun decesso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

