Covid, Bertolaso: "Possibile vaccinare tutti i lombardi entro l'estate. Saremo inondati di dosi". Moratti: "Dal 24 febbraio campagna per over 80"

L'obiettivo di Guido Bertolaso è di vaccinare tutti i lombardi entro l'estate. "Tutto il sistema lombardia sarà coinvolto. tutti dovranno dare il loro contributo per vaccinare 10 milioni di italiani auspicabilmente entro l'estate", dice in conferenza stampa, definendolo "un traguardo assolutamente Possibile", a patto che le dosi di vaccino "arrivino", ha detto Bertolaso che sarà consulente del presidente per l'attuazione e il coordinamento del piano vaccinale anti Covid-19 per la Regione lombardia.

