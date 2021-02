Coronavirus: Viminale, controlli cresciuti del 13,1% a gennaio (Di martedì 2 febbraio 2021) Le persone controllate sono state 2.781.284 (+15,6% rispetto a dicembre), di queste 34.827 sono state sanzionate (+30,8%) e 395 denunciate per aver violato la quarantena Leggi su firenzepost (Di martedì 2 febbraio 2021) Le persone controllate sono state 2.781.284 (+15,6% rispetto a dicembre), di queste 34.827 sono state sanzionate (+30,8%) e 395 denunciate per aver violato la quarantena

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Viminale Roma: la lotta allo spaccio ai tempi del Coronavirus, ecco le operazioni

Nella città di Roma , l'emergenza Coronavirus, non arresta la lotta allo spaccio, combattuta in prima linea dagli agenti della Polizia di Stato. Le operazioni Gli agenti del commissariato Viminale hanno arrestato un 22enne egiziano il ...

Il Lazio zona gialla da lunedì: ecco cosa si può fare e cosa no

Le norme base della prevenzione dal contagio da coronavirus rimangono in cima alle priorità anche ... Nel documento, ripreso dal capo di Gabinetto del Viminale, prefetto Bruno Frattasi, nella sua ...

Lo comunica il Viminale. Le persone controllate sono state 2.781.284 (+15,6% rispetto a dicembre), di queste 34.827 sono state sanzionate (+30,8%) e 395 denunciate per aver violato la quarantena. Sono ...

