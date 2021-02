Coronavirus: Moratti, 'fine fase 1 vaccinazione previsto il 23 febbraio' (2) (Di martedì 2 febbraio 2021) (Adnkronos) - In conferenza stampa con Guido Bertolaso, la vicepresidente Moratti ha precisato che l'anticipo della campagna vaccinale di massa della Lombardia (per gli over 80 era previsto si cominciasse fino a pochi giorni fa a fine marzo) è stato deciso negli ultimi giorni. "La mia comunicazione del 27 gennaio - ha detto - prescindeva dalle ultime comunicazioni del Governo, che ha ampliato e anticipato i vaccini. Questo ci consente di andare non più in sequenza ma in parallelo con diversi vaccini. E' un piano che subisce continue modifiche". In una nota, la vicepresidente ha anche sottolineato che le vaccinazioni con il siero di AstraZeneca cominceranno fra il 25 e il 28 febbraio, dal momento che le distribuzioni partiranno fra l'8 e il 15 febbraio. Per quanto riguarda i target, in funzione dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) (Adnkronos) - In conferenza stampa con Guido Bertolaso, la vicepresidenteha precisato che l'anticipo della campagna vaccinale di massa della Lombardia (per gli over 80 erasi cominciasse fino a pochi giorni fa amarzo) è stato deciso negli ultimi giorni. "La mia comunicazione del 27 gennaio - ha detto - prescindeva dalle ultime comunicazioni del Governo, che ha ampliato e anticipato i vaccini. Questo ci consente di andare non più in sequenza ma in parallelo con diversi vaccini. E' un piano che subisce continue modifiche". In una nota, la vicepresidente ha anche sottolineato che le vaccinazioni con il siero di AstraZeneca cominceranno fra il 25 e il 28, dal momento che le distribuzioni partiranno fra l'8 e il 15. Per quanto riguarda i target, in funzione dei ...

RegLombardia : #LNews #vaccinazioni anti Covid Alle ore 13, conferenza stampa in diretta sulla pagina Facebook 'Lombardia Notizie… - RegLombardia : #LNews #lombardiazonagialla La vicepresidente Letizia Moratti: 'I dati riguardanti la Lombardia erano chiari e ben… - TV7Benevento : Coronavirus: Moratti, 'per imprese Lombardia infattibile produrre vaccini'... - AleRepossi : #Covid19: dal 24 febbraio via alle #vaccinazioni degli #over80 in #Lombardia. L'annuncio dell'assessore regionale L… - adriana89231342 : RT @RegLombardia: #LNews #vaccinazioni anti Covid Alle ore 13, conferenza stampa in diretta sulla pagina Facebook 'Lombardia Notizie Onlin… -