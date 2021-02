Coppa di Germania 2020/2021: Borussia Dortmund e Werder ai quarti, brilla Haaland (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il Borussia Dortmund ha superato il Paderborn per 3-2, al termine del match valido per gli ottavi di finale della Coppa di Germania 2020/2021. Gli uomini di Terzic hanno parzialmente chiuso la pratica al 16?, con due reti firmate da Can e Sancho. Gli ospiti hanno attuato un forcing offensivo verso il tramonto della contesa, andando in rete al 79? con Justvan. Al Signal Iduna Park, gli ospiti hanno coronato a dovere il proprio impegno in fase propositiva, trovando il pari su calcio di rigore con Owusu, a tempo scaduto. Ai supplementari, gioia personale e di gruppo per il gol del solito Haaland. Vittoria importante e netta del Werder Brema, arrivata ai danni del Furth per 2-0. Per gli atleti in maglia verde, guidati dal tecnico Kohfeldt, determinanti le ... Leggi su sportface (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ilha superato il Paderborn per 3-2, al termine del match valido per gli ottavi di finale delladi. Gli uomini di Terzic hanno parzialmente chiuso la pratica al 16?, con due reti firmate da Can e Sancho. Gli ospiti hanno attuato un forcing offensivo verso il tramonto della contesa, andando in rete al 79? con Justvan. Al Signal Iduna Park, gli ospiti hanno coronato a dovere il proprio impegno in fase propositiva, trovando il pari su calcio di rigore con Owusu, a tempo scaduto. Ai supplementari, gioia personale e di gruppo per il gol del solito. Vittoria importante e netta delBrema, arrivata ai danni del Furth per 2-0. Per gli atleti in maglia verde, guidati dal tecnico Kohfeldt, determinanti le ...

RaiSport : #Calcio ? #CoppadiGermania ?? #BorussiaDortmund e #WerderBrema ai quarti Ai gialloneri sono serviti i supplementar… - sportface2016 : #DFBPokal: #BorussiaDortmund e #WerderBrema ai quarti - ItaSportPress : Coppa di Germania, clamoroso tonfo del Bayer contro avversaria di quarta divisione. Soffre il Dortmund ma passa -… - prohaska83 : Sta succedendo di tutto in BVB-Paderborn (coppa di Germania) - blackgrrrl : Io faccio ricorso, non è possibile che oltre alla coppa Italia io debba patire i supplementari anche in quella di G… -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Germania Coppa di Germania: Dortmund avanti dopo i supplementari, una squadra di quarta serie fa fuori il Leverkusen

Commenta per primo Si sono disputate quattro partite stasera valide per gli ottavi di finale di Coppa di Germania. L'Holstein Kiel, che aveva fatto il colpaccio con i campioni uscenti del Bayern Monaco nel turno precedente, si sbarazza anche del Darmstadt dopo i calci di rigore e accede ai ...

Il Leverkusen out in Coppa

Imbarazzante sconfitta per il Leverkusen, finalista della scorsa edizione, negli ottavi di finale della Coppa di Germania. La squadra di Bundesliga stata battuta in rimonta per 2 - 1 ai supplementari dal Rot Weiss Essen, formazione di 4a lega. I tre gol sono giunti tutti nei prolungamenti.

Coppa di Germania, Bayer Leverkusen eliminato dal Rot-Weiss Essen, club di quarta divisione TUTTO mercato WEB Coppa di Germania 2020/2021: Borussia Dortmund e Werder ai quarti, brilla Haaland

Il Borussia Dortmund ha superato il Paderborn per 3-1, al termine del match valido per gli ottavi di finale della Coppa di Germania 2020/2021. Werder Brema superiore al Furth ...

Coppa di Germania: B. Dortmund e W. Brema ai quarti

Borussia Dortmund e Werder Brema ai quarti di finale della Coppa di Germania. Missione compiuta per i gialloneri, ma con grande fatica dal momento che sono serviti i supplementari per piegare il Pader ...

Commenta per primo Si sono disputate quattro partite stasera valide per gli ottavi di finale didi. L'Holstein Kiel, che aveva fatto il colpaccio con i campioni uscenti del Bayern Monaco nel turno precedente, si sbarazza anche del Darmstadt dopo i calci di rigore e accede ai ...Imbarazzante sconfitta per il Leverkusen, finalista della scorsa edizione, negli ottavi di finale delladi. La squadra di Bundesliga stata battuta in rimonta per 2 - 1 ai supplementari dal Rot Weiss Essen, formazione di 4a lega. I tre gol sono giunti tutti nei prolungamenti.Il Borussia Dortmund ha superato il Paderborn per 3-1, al termine del match valido per gli ottavi di finale della Coppa di Germania 2020/2021. Werder Brema superiore al Furth ...Borussia Dortmund e Werder Brema ai quarti di finale della Coppa di Germania. Missione compiuta per i gialloneri, ma con grande fatica dal momento che sono serviti i supplementari per piegare il Pader ...