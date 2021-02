Commisso | «I nostri tifosi meritano uno stadio nuovo ma voglio certezza sui tempi»

(Di martedì 2 febbraio 2021) Rocco, presidente della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club sulviola Rocco, presidente della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club viola. Le sue parole sul. SINDACO – «Sono qui a Firenze per lavorare sono stato stato a Palazzo Vecchio e anche ad altri incontri. Poi sono stato a mangiare e al ristorante c’era un giornalista che mi spiava e che oggi ha scritto invece di fare il turista dovevo vedere il sindaco.dire che non hanno indagato bene, perché ho lavorato molto. Il direttore di quella testata ha scritto cose infamanti nei miei confronti, mi ha dato del fascista e mi ha definito il Trump di Firenze. Se sapesse chi sono scriverebbe un altro articolo e mi chiederebbe ...

Radio1Rai : 'Riprenderei la @acffiorentina, anche se ho speso tanti soldi, poi è arrivato il #covid e i nostri ricavi sono deci… - sportli26181512 : Commisso chiude: 'Lo stadio? Non avranno più i miei soldi': Commisso chiude: 'Lo stadio? Non avranno più i miei sol… -

Ultime Notizie dalla rete : Commisso nostri

Rocco, presidente della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club sul nuovo stadio viola... speriamo di andare avanti così', prosegue. 'Forse sono stati sbagliati i tempi. Ho preso la squadra spendendo molti soldi e poi è arrivato il Covid che ha decimato iricavi, i più ...Nardella: "Nell'incontro di ieri la proprietà gigliata ci ha comunicato quali sono i margini di profitto per loro, sono determinato ad andare fino in fondo" ...Le parole del presidente della Fiorentina non lasciano spazio a dubbi: il club viola non aiuterà il comune di Firenze e il sindaco Nardella per il restyling del Franchi. Mercafir era solo una buffonat ...