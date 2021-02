Come entrare in Clubhouse: tutti i metodi per iscriversi con invito (Di martedì 2 febbraio 2021) Negli ultimi giorni avete sentito parlare sicuramente dell’app Clubhouse (proprio ieri ne discuisivamo allegramente in questo articolo), una sorta di social network che si basa unicamente su comunicazioni audio in tempo reale. La piattaforma di ultima generazione è caratterizzata da diverse “stanze “ o “chat rooms” virtuali, dove gli utenti riuniti possono discutere di qualsiasi cosa, fare domande, formulare dibattiti, raccontare storie e così via. Insomma, Clubhouse rappresenta una concezione del tutto nuova rispetto ai tradizionali social che funzionano maggiormente con lo scambio di immagini e video. La particolarità di quest’app riguarda l’accesso che, malgrado sia gratuito, non è permesso a tutti. Difatti, per iscriversi al nuovo social network occorrono l’approvazione o l’invito da parte di uno ... Leggi su optimagazine (Di martedì 2 febbraio 2021) Negli ultimi giorni avete sentito parlare sicuramente dell’app(proprio ieri ne discuisivamo allegramente in questo articolo), una sorta di social network che si basa unicamente su comunicazioni audio in tempo reale. La piattaforma di ultima generazione è caratterizzata da diverse “stanze “ o “chat rooms” virtuali, dove gli utenti riuniti possono discutere di qualsiasi cosa, fare domande, formulare dibattiti, raccontare storie e così via. Insomma,rappresenta una concezione del tutto nuova rispetto ai tradizionali social che funzionano maggiormente con lo scambio di immagini e video. La particolarità di quest’app riguarda l’accesso che, malgrado sia gratuito, non è permesso a. Difatti, peral nuovo social network occorrono l’approvazione o l’da parte di uno ...

