Bollate, furto in abitazione: 15enne sorpreso dal proprietario e arrestato dai carabinieri (Di martedì 2 febbraio 2021) I carabinieri della radiomobile di Rho hanno arrestato ieri pomeriggio, a Bollate un 15enne sorpreso a rubare in una abitazione. Verso le 17,30 i carabinieri militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia carabinieri di Rho, hanno proceduto all’arresto per concorso in furto in abitazione, un italiano classe 2005, residente a Bollate, studente, incensurato. Il giovanissimo, poco td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di martedì 2 febbraio 2021) Idella radiomobile di Rho hannoieri pomeriggio, auna rubare in una. Verso le 17,30 imilitari del Nucleo Radiomobile della Compagniadi Rho, hanno proceduto all’arresto per concorso inin, un italiano classe 2005, residente a, studente, incensurato. Il giovanissimo, poco td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

