Bassetti insultato e minacciato di morte dai No vax. L'esperto "scortato" a casa e in ospedale (Di martedì 2 febbraio 2021) Bassetti minacciato di morte dai No vax. Le ultime 48 ore, per l'infettivologo del san Martino di Genova, sono state ore di apprensione e di sdegno. Ma oggi, assicura L'esperto, «ogni messaggio è stato inviato alla Polizia postale e della Digos per le indagini del caso». E Bassetti, proprio a partire dalle sue pagine social, infestate di messaggi choc e intimidatori, replica a accuse e polemiche, annunciando denunce e interventi sulla vicenda. Bassetti insultato e minacciato di morte dai No vax La misura è (stra) colma. Le nuove minacce a Matteo Bassetti, direttore di Malattie Infettive dell'ospedale San Martino di Genova, denunciate questa mattina in prima persona con un post sulla sua pagina ...

