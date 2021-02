Atp Cup 2021 | l’Italia supera l’Austria 2 a 1 | strepitoso Berrettini

(Di martedì 2 febbraio 2021) Match dai due volti a Melbourne: si conclude positivamente la prima sfida di ATP Cup per. Stanotte l’atteso confronto con il duo Paire-Monfils Inizia nel migliore dei modi il cammino deldel tennis all’Atp Cup: a Melbourne la coppia-Fognini si trova di fronte al duo austriaco composto da Novak e il quotatissimo Thiem. Un 2 a 1 finale che si realizza in rimonta dopo una prima sconfitta subita da Fognini contro Dennis Novak: il classe ’93 si impone sull’azzurro con discreta facilità (6-3,6-2). E’ Matteoa riequilibrare il risultato con una strepitosa vittoria contro il numero 3 al mondo Dominic Thiem: una partita dominata, quella, del tennista romano, che a confronto con il fresco vincitore degli US Open porta a casa un risultato prestigioso ...

Doveva essere il giorno dell'esordio di Rafael Nadal nell'e, più in generale, nel 2021, esibizioni a parte . Invece si tratta di un altro giorno d'attesa. Lo spagnolo , infatti, ha deciso di non giocare il suo singolare, previsto come secondo match, ...La Serbia di Djokovic rimonta e batte il Canada per 2 - 1 Prima gioia per il tennis italiano nella prima giornata dell' ATP Cup. In particolare Matteo Berrettini, che qualcuno già dubitava che potesse ripetere il suo straordinario 2019 che lo aveva portato a ...Berrettini ha sconfitto 6-2 6-4 Dominic Thiem, pareggiando l'iniziale sconfitta di Fabio Fognini contro Dennis Novak, poi i due azzurri hanno vinto il doppio ...