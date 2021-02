ATP Cup 2021 | l’Italia sfida la Francia | vincendo si vola in semifinale

Leggi su oasport

(Di martedì 2 febbraio 2021) Seconda giornata dell’ATP Cupche vedrà nuovamente protagonistaguidata da Vincenzo Santopadre. Gli azzurri hanno cominciato al meglio la loro avventura nella seconda edizione della competizione per Nazionali, sconfiggendo l’Austria in rimonta con un ottimo Matteo Berrettini capace di dominare il confronto con Dominic Thiem.ha adesso una ghiotta occasione per poter accedere alle semifinali; tra gli azzurri e la vetta del girone C, necessario lasciapassare per questo prestigioso traguardo, c’è la, che aprirà questa notte il suo cammino nel torneo. A dare il via alla giornata di tennis alla John Cain Arena sarà latra i numeri due Fabio Fognini e Benoit Paire, che condividono più di quanto possa sembrare. Nella partita con Dennis Novak Fabio non è parso al miglior ...