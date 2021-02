Antonella Viola: "AstraZeneca? Non è strategico, non blocca contagio" (Di martedì 2 febbraio 2021) “La campagna vaccinale deve procedere per rischio clinico: vacciniamo prima anziani e persone con comorbilità con Pfizer/BioNTech e Moderna. AstraZeneca? Non blocca il contagio: da questo punto di vista il suo uso non può essere considerato strategico”. A parlare all’HuffPost è Antonella Viola, immunologa e Professoressa Ordinaria di Patologia Generale presso il Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università di Padova. La scienziata commenta il parere della Commissione tecnica scientifica dell’Agenzia Italia del Farmaco, che oggi ha dato il via libera all’uso del vaccino AstraZeneca anche fra gli over 55 in buona salute. “La posizione dell’Aifa mi sembra ponderata e giustificata dal punto di vista scientifico - sottolinea Viola - come sappiamo si ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 2 febbraio 2021) “La campagna vaccinale deve procedere per rischio clinico: vacciniamo prima anziani e persone con comorbilità con Pfizer/BioNTech e Moderna.? Nonil: da questo punto di vista il suo uso non può essere considerato”. A parlare all’HuffPost è, immunologa e Professoressa Ordinaria di Patologia Generale presso il Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università di Padova. La scienziata commenta il parere della Commissione tecnica scientifica dell’Agenzia Italia del Farmaco, che oggi ha dato il via libera all’uso del vaccinoanche fra gli over 55 in buona salute. “La posizione dell’Aifa mi sembra ponderata e giustificata dal punto di vista scientifico - sottolinea- come sappiamo si ...

HuffPostItalia : Antonella Viola: 'AstraZeneca? Non è strategico, non blocca contagio' - TgrVeneto : Mentre il #Veneto ritorna in zona gialla, l'immunologa dell'Università di Padova solleva dubbi scientifici sulle sc… - Fulvio_Biagini : RT @HuffPostItalia: Antonella Viola: 'AstraZeneca? Non è strategico, non blocca contagio' - Gabriel49135747 : - laviniamainardi : RT @HuffPostItalia: Antonella Viola: 'AstraZeneca? Non è strategico, non blocca contagio' -