“Andrea, non vedo l’ora di presentartela”. GF Vip, chi è la fidanzata famosa di Nicolò Zenga (Di martedì 2 febbraio 2021) A pochi giorni dall’incontro con il padre, Walter Zenga, nella nuova puntata del GF Vip ecco il fratello Nicolò. Sono giorni di forte emozioni per Andrea Zenga, che più volte nella Casa ha parlato del confronto col padre, avvenuto dopo 14 anni. Con Nicolò, che è più grande di lui, ha un rapporto molto forte e ovviamente lui aveva subito commentato quella sorpresa di Walter nella Casa. “Andrea, un vero signore – aveva scritto Nicoò durante la diretta di venerdì scorso, mentre padre e fratello parlavano in giardino – Viaggiare in prima, ma avere l’animo da terza classe. Chi vuole capire capisca. Rivedendo a mente fredda il confronto di ieri vorrei dire che il primo cellulare è uscito nel 73 e quelli funzionano anche a Dubai, Madrid, America, Siria”. (Continua dopo la foto) Poi, il ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 2 febbraio 2021) A pochi giorni dall’incontro con il padre, Walter, nella nuova puntata del GF Vip ecco il fratello. Sono giorni di forte emozioni per, che più volte nella Casa ha parlato del confronto col padre, avvenuto dopo 14 anni. Con, che è più grande di lui, ha un rapporto molto forte e ovviamente lui aveva subito commentato quella sorpresa di Walter nella Casa. “, un vero signore – aveva scritto Nicoò durante la diretta di venerdì scorso, mentre padre e fratello parlavano in giardino – Viaggiare in prima, ma avere l’animo da terza classe. Chi vuole capire capisca. Rivedendo a mente fredda il confronto di ieri vorrei dire che il primo cellulare è uscito nel 73 e quelli funzionano anche a Dubai, Madrid, America, Siria”. (Continua dopo la foto) Poi, il ...

reportrai3 : Andrea Crisanti: 'Bisognerebbe fare un lockdown di 4-6 settimane per abbattere la trasmissione e vaccinare tutti il… - PiazzapulitaLA7 : “Non si vaccina con questi livelli di trasmissione perché ci possono essere delle varianti che se sono resistenti a… - franci65798177 : RT @Alessan07633755: In tutta questa falsità cattiveria Andrea zenga fa bene al cuore non vincerà ma ha fatto la differenza amodo suo #GFVIP - andrea_gardin : RT @ClaudioClalup: Le rivelazioni di #Palamara, contenute nel libro scritto con @alesallusti sono di una gravità inaudita. Il silenzio del… - laratta_enzo : Andrea Giambruno ti ricordo che Giorgia Meloni e la mia compagnia ,sei pregato di non fare stolking e riccatarla e… -