Alessia Marcuzzi si schiera dalla parte dei figli di Zenga | “Che tenerezza vederli”

infoitcultura : Carlotta Dell'Isola raccomandata? Arriva la replica di Alessia Marcuzzi - infoitcultura : Gf Vip: Alessia Marcuzzi conosceva già Carlotta Dell’Isola e l’ha raccomandata? La risposta - infoitcultura : Alessia Marcuzzi | la risposta alle accuse | “Buffonate” - infoitcultura : Alessia Marcuzzi, la risposta alle accuse: “Buffonate” - infoitcultura : GFVip, Alessia Marcuzzi su tutte le furie per Carlotta Dell’Isola: la sua reazione -

Ultime Notizie dalla rete : Alessia Marcuzzi

Anche, che li ha sempre amati, ha avuto modo di gioire per loro ieri sera ma anche di ridere perché la partecipazione del romano al programma non ha fatto altro che portare qualche ...ha raccomandato Carlotta Dell'Isola per entrare al GF Vip? La conduttrice, stufa del gossip, ha raccontato la verità.Alessia Marcuzzi commossa dall'incontro dei figli di Zenga: "Che tenerezza vederli", ha scritto su twitter durante il GfVip ...Alessia Marcuzzi è stata accusata di aver raccomandato Carlotta Dell'Isola al GF Vip. La conduttrice è uscita allo scoperto e ha raccontato la verità ...