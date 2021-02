Al via tavolo interassessorile per rilancio settore post pandemia (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma – Si e’ svolta oggi, la prima riunione del “tavolo permanente di coordinamento sulle azioni a servizio del sistema turistico del Lazio” istituito dalla Giunta regionale lo scorso 11 dicembre. Il tavolo, presieduto dall’Assessora al Turismo e Pari Opportunita’, Giovanna Pugliese, ha visto la partecipazione, tra ali altri, dei colleghi Sartore, Onorati e Orneli rispettivamente Assessori al Bilancio, all’Agricoltura e allo Sviluppo Economico. “Mettiamo a sistema le azioni di ognuno perche’ la trasversalita’ di questioni legate al Turismo sia un punto di forza per tutti – ha dichiarato l’Assessora Giovanna Pugliese – Il crollo di presenze di turisti nei nostri territori, dalle citta’ d’arte ai borghi, dal mare all’entroterra, dalle isole a Roma, ha avuto effetti diretti e indiretti sulla vita di centinaia di migliaia di famiglie della nostra ... Leggi su romadailynews (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma – Si e’ svolta oggi, la prima riunione del “permanente di coordinamento sulle azioni a servizio del sistema turistico del Lazio” istituito dalla Giunta regionale lo scorso 11 dicembre. Il, presieduto dall’Assessora al Turismo e Pari Opportunita’, Giovanna Pugliese, ha visto la partecipazione, tra ali altri, dei colleghi Sartore, Onorati e Orneli rispettivamente Assessori al Bilancio, all’Agricoltura e allo Sviluppo Economico. “Mettiamo a sistema le azioni di ognuno perche’ la trasversalita’ di questioni legate al Turismo sia un punto di forza per tutti – ha dichiarato l’Assessora Giovanna Pugliese – Il crollo di presenze di turisti nei nostri territori, dalle citta’ d’arte ai borghi, dal mare all’entroterra, dalle isole a Roma, ha avuto effetti diretti e indiretti sulla vita di centinaia di migliaia di famiglie della nostra ...

