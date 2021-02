A tutto Destro: “Mio figlio Leone il mio gol più bello. Ballardini ci ha dato compattezza. Ci mancano i tifosi…” (Di martedì 2 febbraio 2021) Mattia Destro si racconta e lo fa ai canali ufficiali del suo Genoa. Il bomber italiano sta vivendo fin qui una stagione da assoluto protagonista a suon di gol e ottime prestazioni. Il classe 1991, dopo diverse annate in ombra, si è riscoperto goleador andando a segnare ben 9 reti in campionato. Nel corso dell'intervista al sito del Grifone, grande spazio al campo ma anche alla vita privata.A tutto Destrocaption id="attachment 1026911" align="alignnone" width="807" Destro (getty images)/caption"Non ho un gol preciso tra i miei preferiti, né in questa stagione né nelle altre passate. Ogni gol mi dà sensazioni ed emozioni diverse e uniche", ha spiegato Destro. "Il gol al debutto? Emozioni indescrivibili. Non ci credevo neppure io".Dal campo alla vita privata: "Il matrimonio è stata una delle cose più ... Leggi su itasportpress (Di martedì 2 febbraio 2021) Mattiasi racconta e lo fa ai canali ufficiali del suo Genoa. Il bomber italiano sta vivendo fin qui una stagione da assoluto protagonista a suon di gol e ottime prestazioni. Il classe 1991, dopo diverse annate in ombra, si è riscoperto goleador andando a segnare ben 9 reti in campionato. Nel corso dell'intervista al sito del Grifone, grande spazio al campo ma anche alla vita privata.Acaption id="attachment 1026911" align="alignnone" width="807"(getty images)/caption"Non ho un gol preciso tra i miei preferiti, né in questa stagione né nelle altre passate. Ogni gol mi dà sensazioni ed emozioni diverse e uniche", ha spiegato. "Il gol al debutto? Emozioni indescrivibili. Non ci credevo neppure io".Dal campo alla vita privata: "Il matrimonio è stata una delle cose più ...

