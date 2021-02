A Lonely Place To Die – Cast, trama e info sul thriller (Di martedì 2 febbraio 2021) “A Lonely Place To Die” é un thriller britannico del 2011, diretto e sceneggiato da Julian Gilbey. Il Cast include: Melissa George, Ed Speleers, Karel Roden, Eamonn Walker, Sean Harris e Kate Magowan. Presentato nel segno del Festival di Asheville, il film ottenne immediatamente un grande responso vincendo numerosi premi durante l’evento; successivamente ha anche ricevuto ottime critiche da parte dei professionisti. L’opera é stata molto apprezzata anche dal pubblico,sebbene la distribuzione non sia stata esattamente quella di un grande kolossal. La scarsa distribuzione ha di fatto portato a magri guadagni al botteghino, ma non ha impedito al film di diventare un piccolo cult per gli appassionati. trama Durante un’escursione, alcuni alpinisti scoprono che una bambina é stata seppellita viva dai ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 2 febbraio 2021) “ATo Die” é unbritannico del 2011, diretto e sceneggiato da Julian Gilbey. Ilinclude: Melissa George, Ed Speleers, Karel Roden, Eamonn Walker, Sean Harris e Kate Magowan. Presentato nel segno del Festival di Asheville, il film ottenne immediatamente un grande responso vincendo numerosi premi durante l’evento; successivamente ha anche ricevuto ottime critiche da parte dei professionisti. L’opera é stata molto apprezzata anche dal pubblico,sebbene la distribuzione non sia stata esattamente quella di un grande kolossal. La scarsa distribuzione ha di fatto portato a magri guadagni al botteghino, ma non ha impedito al film di diventare un piccolo cult per gli appassionati.Durante un’escursione, alcuni alpinisti scoprono che una bambina é stata seppellita viva dai ...

Levrieromomoro1 : RT @VigilanzaT: Film Tv martedì 2 febbraio: Truman, The Day After Tomorrow, A Lonely Place to Die - VigilanzaT : Film Tv martedì 2 febbraio: Truman, The Day After Tomorrow, A Lonely Place to Die - zazoomblog : A Lonely Place to Die la trama del film stasera martedì 2 febbraio - #Lonely #Place #trama #stasera -