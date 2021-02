7 chili in 7 giorni, Carlo Verdone: "Gli attori erano troppo grossi e rompevano le sedie" (Di martedì 2 febbraio 2021) In un omaggio a Renato Pozzetto Carlo Verdone ha detto che gli attori di 7 chili in 7 giorni rompevano le sedie a causa della loro mole. In occasione del compleanno di Renato Pozzetto, Carlo Verdone ha parlato del cast e del set di 7 chili in 7 giorni, raccontando aneddoti e ricordando vari momenti divertenti: "Gli attori erano talmente grossi che durante le riprese hanno rotto tutte le sedie". Verdone ha scelto Facebook per rendere omaggio all'amico con un post in cui ha parlato della pellicola del 1986: "I ricordi sono tanti: le continue improvvisazioni che portavano me e Renato ad interrompere la scena per tanti ... Leggi su movieplayer (Di martedì 2 febbraio 2021) In un omaggio a Renato Pozzettoha detto che glidi 7in 7lea causa della loro mole. In occasione del compleanno di Renato Pozzetto,ha parlato del cast e del set di 7in 7, raccontando aneddoti e ricordando vari momenti divertenti: "Glitalmenteche durante le riprese hanno rotto tutte le".ha scelto Facebook per rendere omaggio all'amico con un post in cui ha parlato della pellicola del 1986: "I ricordi sono tanti: le continue improvvisazioni che portavano me e Renato ad interrompere la scena per tanti ...

