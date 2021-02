Vino | Consorzio Romagna | annata 2020 ' buona e giusta'

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, 1 feb. (Adnkronos/Labitalia) - Una vendemmia, quella del, che inè stata '', con produzioni quantitativamente un po' scarse rispetto alla media ma con uve molto sane e di qualità ottima. A tracciare un bilancio è ilVini di. I bianchi hanno sofferto per il grande caldo di agosto, che ha sviluppato un corredo aromatico leggermente sottotono. Fa eccezione l'Albana, che con la sua rusticità e acidità spiccata ha saputo resistere alle traversie. Per i vitigni rossi c'è stata una forte accelerata nella maturazione dei vinaccioli e dei tannini prima di arrivare alle gradazioni zuccherine desiderate, portando a raccogliere uve mature, senza appassimenti evidenti, ma solo qualche caso di lieve sovra maturazione. Le produzioni hanno subito una ...

Vini ad Arte, dal 27 a 30 agosto per quello che è l'evento più importante della Romagna del vino. Ue Tour e gli appuntamenti all'estero del Consorzio Vini di Romagna. Infine, uno sguardo anche al presidente del Consorzio del Soave. Nonostante un piccolo scetticismo iniziale per questa nuova viticoltura. Roma, 1 feb. (Adnkronos/Labitalia) - Una vendemmia, quella del 2020, che in Romagna è stata 'buona e giusta', con produzioni quantitativamente un po' scarse rispetto alla media ma con uve molto sane e di qualità ottima. I buoni risultati del Nero d'Avola e del Grillo consentono al Consorzio di tutela vini Doc Sicilia di chiudere il 2020 con un risultato soddisfacente: sono 90.594.310 le bottiglie prodotte contro le 95 milioni del 2019.