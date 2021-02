Vienna, 5mila persone in piazza contro le restrizioni anti-Covid | video (Di lunedì 1 febbraio 2021) Diversi i fermi eseguiti dalla polizia di Vienna perché la folla ha rifiutato di disperdersi. Nei giorni scorsi l'ex ministro dell'Interno Herbert Kickl, esponente del partito di estrema destra Fpoe, aveva rivolto un appello a manifestare contro il coprifuoco e il terzo lockdown. Tuttavia, la manifestazione era stata vietata a causa dei possibili "danni all'ordine pubblico" che avrebbe provocato. Guarda tutti i video Manifestazioni Roma Studenti NoneManifestanti Irrompono Nell'aula Del Parlamento Usa Manifestanti Francia None Leggi su panorama (Di lunedì 1 febbraio 2021) Diversi i fermi eseguiti dalla polizia diperché la folla ha rifiutato di disperdersi. Nei giorni scorsi l'ex ministro dell'Interno Herbert Kickl, esponente del partito di estrema destra Fpoe, aveva rivolto un appello a manifestareil coprifuoco e il terzo lockdown. Tuttavia, la manifestazione era stata vietata a causa dei possibili "danni all'ordine pubblico" che avrebbe provocato. Guarda tutti iManifestazioni Roma Studenti NoneManifestIrrompono Nell'aula Del Parlamento Usa ManifestFrancia None

simcopter : RT @ultimenotizie: Circa 5mila persone, tra cui neonazisti, sono scesi in piazza oggi a #Vienna per protestare contro le restrizioni anti-C… - giornaleradiofm : Migliaia sfidano divieto manifestazione, arresti a Vienna: (ANSA) - VIENNA, 31 GEN - Circa 5mila persone, tra cui n… - Majden3 : RT @ultimenotizie: Circa 5mila persone, tra cui neonazisti, sono scesi in piazza oggi a #Vienna per protestare contro le restrizioni anti-C… - aranciaverde : RT @ultimenotizie: Circa 5mila persone, tra cui neonazisti, sono scesi in piazza oggi a #Vienna per protestare contro le restrizioni anti-C… - FatimaCurzio : RT @ultimenotizie: Circa 5mila persone, tra cui neonazisti, sono scesi in piazza oggi a #Vienna per protestare contro le restrizioni anti-C… -