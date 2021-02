Vaccini Covid, Pfizer: alla Ue 75 milioni di dosi in più. Bayer produrrà quello CureVac (Di lunedì 1 febbraio 2021) Mentre c'è attesa per l'incontro di oggi tra governo e Regioni per rimodulare il piano Vaccini per via dei ritardi della produzione , e dopo l'approvazione da parte dell'Aifa del farmaco di ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Mentre c'è attesa per l'incontro di oggi tra governo e Regioni per rimodulare il pianoper via dei ritardi della produzione , e dopo l'approvazione da parte dell'Aifa del farmaco di ...

Agenzia_Ansa : La Germania sta ordinando vaccini anti Covid per il 2022 nel caso in cui fossero necessarie dosi regolari o di rich… - LegaSalvini : MARCO TRAVAGLIO ANCORA CI SPERA: CONTE PREMIER, SUL COVID È ANDATO BENISSIMO ?????? - RegioneER : #Vaccini anti-Covid, #EmiliaRomagna pronta ad accelerare di nuovo: a febbraio in arrivo quasi 234mila dosi. Innanzi… - silvano46 : RT @diarioromano: #Primule per i #vaccini: non solo inutili ma addirittura controproducenti Potrebbero costare 490 milioni e rappresentera… - bignardi_paolo : RT @catirafaella: Dice #Arcuri, commissario straordinario emergenza Covid-19, (figura che dovrebbe, tra le altre cose, garantire che il pia… -