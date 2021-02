Ursula von der Leyen | Entro l' estate vaccineremo il 70% degli europei Quando avremo i dati sulle vendite extra di AstraZeneca | la richiameremo ai suoi obblighi

simonebaldelli : L'ottima iniziativa politica di @Antonio_Tajani e di @forza_italia sul tema della disciplina del credito e degli sc… - forza_italia : Bravo il nostro @Antonio_Tajani, che oggi ha ricevuto la risposta di Ursula Von der Leyen sul tema della disciplina… - ilpost : Ursula von der Leyen ha detto che l’Unione Europea sta lavorando con le società farmaceutiche per assicurarsi che i… - LEBBY4EVER : RT @eziomauro: Ursula von der Leyen: 'Entro l'estate vaccineremo il 70% degli europei. Quando avremo i dati sulle vendite extra di AstraZen… - mauro40981997 : è una minaccia.......... Ursula von der Leyen: 'Entro l'estate vaccineremo il 70% degli europei. Quando avremo i da… -

Ultime Notizie dalla rete : Ursula von

la Repubblica

der Leyen: 'Restaurare il legittimo governo civile' - Una forte condanna al colpo di Stato è arrivata anche dalla presidente della Commissione Ueder Leyen, che ha detto: 'Il legittimo ...Lo annuncia su Twitter la presidente della Commissione Europeader Leyen. .L'Agenzia Regionale per la lingua friulana lancia un appello a Ursula Von der Leyen. La Commissione Europea ha rimandato al mittente le richieste fatte dal Minority SafePack, su iniziativa di oltre 1 ...Bruxelles - Ursula von der Leyen difende l’operato della Commissione europea sui vaccini, conferma l’obiettivo di immunizzare il 70% della popolazione adulta in Europa entro l’estate e annuncia che co ...