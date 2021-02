UFFICIALE Udinese, colpo Braaf: arriva dal Manchester City (Di lunedì 1 febbraio 2021) L’Udinese mette a segno il colpo Braaf: ecco il comunicato sull’arrivo del calciatore del Manchester City in Friuli L’Udinese mette a segno il colpo Jayden Braaf dal Manchester City. Ecco il comunicato. «Udinese Calcio comunica l’acquisizione, con la formula del prestito con diritto di riscatto, di Jayden Braaf dal Manchester City Fc.L’attaccante olandese, classe 2002, è uno dei migliori giovani talenti, non solo della prestigiosa Academy del club inglese, ma del panorama europeo in generale.Braaf nasce il 31 agosto 2002 ad Amsterdam.A 7 anni entra nel prestigioso settore giovanile dell’Ajax prima di spostarsi, nel 2014, in quello del ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 febbraio 2021) L’mette a segno il: ecco il comunicato sull’arrivo del calciatore delin Friuli L’mette a segno ilJaydendal. Ecco il comunicato. «Calcio comunica l’acquisizione, con la formula del prestito con diritto di riscatto, di JaydendalFc.L’attaccante olandese, classe 2002, è uno dei migliori giovani talenti, non solo della prestigiosa Academy del club inglese, ma del panorama europeo in generale.nasce il 31 agosto 2002 ad Amsterdam.A 7 anni entra nel prestigioso settore giovanile dell’Ajax prima di spostarsi, nel 2014, in quello del ...

