Traffico Roma del 01-02-2021 ore 13 | 30

(Di lunedì 1 febbraio 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto alla Giustiniana per problemi al manto stradale su via Vittorio Piccinini è stato chiuso lo svincolo per La Cassia devi anche per le linee del trasporto pubblico a Pisana Sono in corso lavori al gasdotto in zona Somaini con notevoli ripercussioni per ilin via della Pisanarallentato invece per incidente nei pressi della Sapienza in via dei Marrucini all’incrocio con via dei ramni a Capannelle chiusa via Taurianova all’altezza di via Corigliano Calabro per lavori in piazza Rosarno e sarà chiusa questa notte Viale Etiopia tra le 22 e le 5:30 per lavori saranno chiusi anche gli svincoli della tangenziale per uscire su Viale Etiopia in concomitanza dei lavori sulla tangenziale est sarà sospeso divieto di transito tra via delle Valli e via Nomentana per ...