Torino | Mandragora si presenta | “Arrivo con voglia ed entusiasmo”

"Il Torino è un club ambizioso, con una grande storia: è stata una scelta abbastanza semplice. Arrivo con grande voglia e grande entusiasmo". Si presenta così ai nuovi tifosi del Torino Rolando Mandragora, centrocampista che arriva in prestito dall'Udinese ma in realtà di proprietà della Juventus. Il nuovo mediano dei granata ha scelto il numero 38 e non vede l'ora di esordire con la maglia dei piemontesi: "Conosco gran parte del gruppo e non vedo l'ora di iniziare. L'infortunio è alle spalle, mi sento bene e spero di trovare l'alchimia giusta col gruppo e mettere in mostra le mie qualità al servizio della squadra".

juventusfc : Rolando Mandragora in prestito al @TorinoFC_1906: - romeoagresti : #Mandragora è arrivato a Torino e sta svolgendo le visite mediche con i granata // Mandragora has arrived in Turin… - romeoagresti : #Mandragora ha firmato il contratto che lo legherà in prestito per 18 mesi al Torino con obbligo di riscatto // Man… - MilesFrezzo : RT @juventusfc: Rolando Mandragora in prestito al @TorinoFC_1906: - ivan_miranda26 : RT @juventusfc: Rolando Mandragora in prestito al @TorinoFC_1906: -